Kadınlarla ilgili ‘esprisi’ TikTok’ta yayımlanınca Apple’daki üst düzey işinden oldu

Apple’ın satın alma başkan yardımcısı Tony Blevins, bir TikTok yayınında kadınlar hakkında densiz bir ‘şaka‘ yapınca işinden oldu.

Videoyu çeken TikTok’er Daniel Mac, ‘zengin görünen’ insanlara spontane biçimde yaklaşarak ne iş yaptıklarını, ne kadar kazandıklarını soruyor ve çektiği kısa videoları hesabında yayımlıyor.

Kısa süre önce yayımladığı videoda, değeri yaklaşık yarım milyon dolar (9 milyon 275 bin lira) olan Mercedes-Benz SLR McLaren’de oturan orta yaşlı bir adama yaklaşıyor ve klasik sorusunu soruyor: Ne iş yapıyorsunuz?

Adam, gülerek cevap veriyor: “Pahalı arabalarla yarışıyorum, golf oynuyorum, büyük memeli kadınları okşuyorum. Hafta sonlarında ve büyük tatil günlerinde çalışmıyorum.” Cevaplarına arabadan inerken de devam ediyor: “Ayrıca ilgileniyorsanız, gayet iyi bir diş sigortam da var.”

Tüm bu sürede yanındaki kadının kahkahaları da eşlik ediyor ve video neşeli nidalarla sona eriyor.

Konunun Bloomberg dahil saygın yayınlarda haber olmasının sebebiyse kısa sürede 1 milyondan fazla izlenen videodaki kişinin Apple’ın satın almadan sorumlu başkan yardımcısı Tony Blevins olması. Blevins’in Apple ilişkisi bu yayından kısa süre bitti.

Şirket sözcüsü CNBC’ye yaptığı açıklamada ‘Tony Blevins’in Apple’dan ayrıldığını’ doğruladı.