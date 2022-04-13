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Yaramazlara biraz batar!

Kadınların gizlice videolarını çekerek sosyal medyada paylaşan iki kişi tutuklandı


İstanbul’da kadınların sokakta gizlice videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan Pakistan uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: Arşiv

Polisin incelemesinde kadınların sokakta gizlice çekilen videolarının paylaşıldığı hesapları kullanan iki şüphelinin yüzleri ve adres bilgileri tespit edildi.


Pakistan uyruklu olduğu belirlenen şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa’da, U.M. de Küçükçekmece’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

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