Saç dökülmesi o kadar sinsi bir sorun ki bir an saçlarınız harika görünüyor, bir sonrakinde at kuyruğunuz yarı yarıya azalmış duruyor, hatta bazı bölgelerde saçlarınızın seyreldiğini fark ediyorsunuz…

Bu sinir bozucu duruma çözüm aramadan önce nedenlerini bilmekte yarar var.

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Saç dökülmesinin pek çok olası nedeni varken bırakın bu konuda ne yapacağınızı, neden döküldüğünü anlamak bile uzun ve sinir bozucu bir süreç.

Amerikan Dermatoloji Akademisi’ne (AAD) göre günde 50-100 saç telinin dökülmesi normal. Bundan daha fazlası ise özellikle de saç tellerinizin dokusunda veya kalınlığında değişiklik fark ederseniz altta yatan bir sorun bulunduğunu gösterebilir.

Yaş almak dışında kadınlarda saç dökülmesine neden olabilecek o durumlardan bazıları…

1. Genetik

Androgenetik alopesi dünya çapında saç dökülmesinin en yaygın nedeni. Bu durum daha çok ‘kadın tipi saç dökülmesi’ olarak bilinir. Genetik ve hormonal faktörlerin tetiklediği kalıtsal bir sorun. Temel olarak, bu duruma sahip kişiler, ebeveynlerinin birinden veya her ikisinden, saç büyümesinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan androjenlere karşı ekstra duyarlı genleri miras almıştır.

2. Yoğun stres

Stres kaynaklı saç dökülmesine telogen effluvium deniyor. Hem fiziksel (doğum yapmak ya da ağır bir ameliyat geçirmek gibi) hem zihinsel ya da duygusal (işinizi ya da sevdiğiniz birini kaybetmek gibi) yoğun stresin bir sonucu olarak ortaya çıkabiliyor.

Bu gibi durumlarda vücudunuz, kaynaklarını altta yatan stres etkenini atlatmaya harcadığı için saç büyümesinde geçici bir duraklama yaşayabilirsiniz. Foliküllerin çoğu aynı anda dinlenme fazına geçer ve bu duraklama üç ila altı ay sürebilir. Vücudunuz asayişin berkemal olduğuna karar verip saçlar büyüme aşamasına geçtiğinde dinlenme aşamasında askıda kalanlar dökülme aşamasına geçer.

3. Süper sıkı saç modelleri

Düzenli olarak son derece kısıtlayıcı saç stilleri kullanmak, traksiyon alopesisini (sürekli gerginlikten veya saçınızın çekilmesinden kaynaklanan saç dökülmesini) tetikleyebilir. Örneğin sıkı at kuyruğu ve topuz, sıkı örgüler, rastalar.

Uzmanlar saçınızın uzun süre çekilmesinin foliküllerin çevresinde hasara ve iltihaplanmaya yol açarak normal büyüme döngüsünü bozabileceğini söylüyor. Sonuç? Zayıflamış foliküller ve kalıcı hale gelebilecek saç dökülmesi.

4. Hormonal dengesizlikler

Hormonal değişiklikler, özellikle de sırasıyla polikistik over sendromu (PCOS) ve perimenopozla ilişkili yüksek ve dalgalanan androjen seviyeleri, kadınlarda saç dökülmesine yol açabilen bir başka etken. PCOS, yumurtlamayı bozan, düzensiz dönemler ve kısırlık gibi sorunlara neden olan hormonal bir durum. Bir başka sinir bozucu semptom ise yüksek androjen seviyesi ve ardından gelen saç folikülü büzülmesi nedeniyle tellerde incelme.

Ne zaman dermatoloğa başvurmalısınız?

Saç dökülmesi sorunları genellikle altı ay kadar bir süre içinde, tedavi olmaksızın kendi kendine yavaş yavaş çözülür. Saçınız normal dolgunluğuna dönmezse veya genel olarak dökülme yerine, genişleme, kel noktalar veya saç çizginiz veya saçınızın tepesi boyunca incelme fark ederseniz o zaman bir dermatoloğa görünmenin vakti gelmiş demektir.