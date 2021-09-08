Kadınlar ‘ağaçlarla’ evlendi: Amaç bina yapmak için sökülmelerini engellemek

Britanya’da 74 kadın, inşaat uğruna sökülmesini engellemek için ağaçlarla evlendi.

Bristol’da yaşayan kadınlar, belediyenin 166 ev inşa etme planı nedeniyle ağaçları korumak amacıyla toplu nikah organize etti. Töreni organize edenlerden Siobhan Kierans , ‘evlenerek ağaçların yaşamboyu partnerleri olduğunu’ ifade etmek istediklerini söyledi. Farklı kültürlerden kadınların çoğu gelinlik giyerek organizasyona katıldı.

Gelinlerden Suzan Hackett, “Bir ağaçla evlenmek kesinlikle büyük bir ayrıcalık. Ağaçlar koşulsuz sevginin örneğidir ki bu durum evlilik fikriyle örtüşen bir durum” dedi ve kentin lüks binalardan çok yetişmiş ağaca ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Organizayonu yapan kadınlar, 1970’lerde Himalayalarda, kereste ticareti için ağaçların zarar görmesini engellemek amacıyla ağaçlara sarılan Hintli kadınlardan, ‘Chipko Hareketi’ diye anılan orman koruma hareketinden esinlendi.

Bristol belediye meclisi ise iki şirketten gelen inşaat başvurusunun değerlendirme aşamasında olduğunu, bu nedenle konuyla ilgili yorum yapamayacaklarını açıkladı.

Söz konusu arazideki 74 ağacın bulunduğu karavan alanını işleten ‘Baltic Wharf Caravan Site’ın sahipleri ise alanı terk etmelerine dair belediyeden yazı aldıklarını söyledi.