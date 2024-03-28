Kadın futbolcu Jenni Hermoso’yu rızası olmadan dudağından öpen eski İspanya Futbol Federasyonu başkanı Luis Rubiales hakkında 2,5 yıl hapis cezası istendi.

Ceza istenen o öpücük.

İngiltere’yi 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası’nın sahibi olan İspanya’da, madalya töreni esnasında Luis Rubiales, Jenni Hermoso’yu aniden dudağından öpmüştü.

Hermoso bunun üzerine savcılığa başvurmuştu.

Rubiales önce görevinden uzaklaştırılmış, sonrasında da istifa etmişti. Ayrıca tüm futbol etkinliklerinden de üç yıl boyunca men edilmişti.

Euronews Türkçe’nin haberine göre savcılar, Rubiales hakkında öpüşme suçundan bir yıl, ‘zorlama’ suçundansa 18 ay hapis cezası talep etti.