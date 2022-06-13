Kadıköy’deki ‘Gemlik yürüyüşü’: Adliyeye sevk edilen 25 kişiden ikisi tutuklandı

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki ‘Gemlik yürüyüşü‘ne müdahalede gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 25 kişiden ikisi tutuklandı.

Fotoğraf: adalet.gov.tr

Dün PKK lideri Abdullah Öcalan’a destek için toplanan kişilere polis müdahale etmiş; 70 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 70 kişinin 45’i, haklarında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan işlem yapılıp, emniyetten serbest bırakıldı. 25’iyse sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık, 23 şüpheli hakkında ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçlamasıyla işlem yapıp, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Polise saldırdıkları öne sürülen İ.T. ile K.T ise ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İki kişi hakimlikçe tutuklandı.