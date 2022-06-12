İstanbul’da ‘Gemlik yürüyüşü’ için toplananlara müdahale: 70 gözaltı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde PKK lideri Abdullah Öcalan’a destek için toplanan kişilere polis müdahale etti, 70 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: HDP

HDP’nin çağrısıyla Bursa’nın Gemlik ilçesine yürümek isteyen grup Serasker Caddesi’nde toplandı.

Polis, grup Bahariye Caddesi’ne doğru ilerlerken müdahale etti.

Gözaltıların duyurulduğu İstanbul Valiliği’nin açıklamasında ‘polise saldırdığı’ yazılan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Öte yandan Bursa Valiliği, kentte açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto gibi eylem ve etkinlikler, 15 Haziran’a kadar yasakladı.

MLSA Turkey’in aktardığına göre haber takibi için yürüyüşü izleyen gazeteciler Rozerin Gültekin ve Ergin Çağlar da gözaltına alınanlar arasında.

HDP Sözcüsü Ebru Günay, 2 Haziran’da partisinin genel merkezindeki basın toplantısında şunları demişti: “Yakın tarihte çokça deneyimlediğimiz üzere, İmralı tecridi derinleştikçe savaş ve baskı da artıyor; tersinden İmralı’da görüşme ve diyalog kanallarının açık tutulduğu dönemlerde ise Türkiye’de demokrasi kültürünün yükseldiği, toplumsal iklimin farklılaştığı görülüyor. Bu bir tespit değil bu tamamen reel durum, hakikattir.”