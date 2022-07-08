Kaçakçıların elinden kurtarılan kaplumbağa yeni ‘patenleriyle’ hayvanat bahçesindeki komşularından daha hızlı

Hayvan kaçakçılarının elinden kurtarılarak yeni bir yuvaya kavuşan üç bacaklı en nadir bulunan tür kaplumbağa Hope’a ‘paten’ takıldı.

Fotoğraflar: Chester Zoo

Astrochelys yniphora türü Madagaskar kaplumbağası 2019’da gümrük yetkilileri tarafından Hong Kong’da bir bavulun içinde bulunmuştu. Türün yalnızca 300 bireyi kaldığı tahmin ediliyor.

Madagaskar kaplumbağaları siyah ve altın renkli kabukları nedeniyle kara borsada çok yüksek fiyatlardan satılıyor.

Hope ismi verilen erkek kaplumbağa Britanya’daki Chester hayvanat bahçesindeki yeni yuvasına yerleştirilmeden önce daha rahat hareket edebilmesi için kabuğunun altına paten benzeri aparatlar takıldı.

Hayvanat bahçesi yetkilisi yasal olarak koruma programı çerçevesinde türün 63 bireyinin Madagaskar dışında bulunduğunu belirtti.

Şimdi dört tanesine ev sahipliği yapan Chester hayvanat bahçesine yerleşen Hope’un patenlerine bazı ayarlamalar yapıldı.

‘Protez mobilite destekleri’nin çok işe yaradığını belirten yetkililer Hope’un üç komşusundan daha hızlı hareket ettiğini söyledi.