Kaçak kazı yapan üç kişi yakalandı: Romalı bir zengine ait 2 bin 700 yıllık iki mozaik bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde yerin 10 metre altında ev şeklindeki bölmede 2 bin 700 yıllık iki mozaik bulundu.

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AA’nın haberine göre İzmir emniyetinin kaçakçılıkla mücadele şubesinin ekipleri, tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Agora Ören Yeri’ne yakın, araçların giremediği dar sokaklar arasındaki bir ikametin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bir aylık takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Tünel kazarak toprağın yaklaşık 10 metre altındaki tarihi kalıntıları çıkarmaya çalışan üç kişiyi yakalandı.

Polisin bilgilendirmesi üzerine İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanları bölgede çalışma yaptı. Bir kuyudan merdivenle inilen bölgede, milattan önce 753-509 yıllarını kapsayan erken Roma dönemine ait 2 bin 700 yıllık 178×171 santimetrelik iki mozaik ve iki metre uzunluğunda iki kaideli yivli sütun tespit edildi.

Romalı bir zengine ait olduğu değerlendirilen, ellerinde horoz olan iki insan figürünün yer aldığı mozaiklerin, genellikle konutların salon kısımlarında bulunduğu, ihtişamı ve zenginliği simgelediği belirtildi.

Dünyada eşine az rastlandığı belirtilen mozaiklerin bulunduğu bölge koruma altına alındı.

Eminyete götürülen şüpheliler, ev sahibi A.E., kiracı M.Ç. ve H.Ş.’nin ilk ifadelerinde, su çıkarmak için evin bahçesinde sondaj yaptıkları sırada iş makinesinin belli seviden sonra ilerlemediğini, kazma kürekle kuyuyu kazdıklarında mozaikleri ve sütunları bulduklarını söyledi.

