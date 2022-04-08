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Yaramazlara biraz batar!

Kaçak avcıların vurduğu yaban keçisi beş kez ameliyat oldu


Adıyaman’da kaçak avcıların vurduğu yaban keçisi, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Kahta ilçesi Halof Dağı’nda altı ay önce kaçak avcıların vurduğu dağ keçisinin tedavisi, Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tamamlandı.


Nemrut Dağı yakınlarındaki kırsala götürülen dağ keçisi, doğaya bırakıldı.

Milli Parklar yetkilisi Hacı Ahmet Çiçek, yaban keçisinin özel bakıma alındığını, beş kez ameliyat edilerek tedavisinin tamamlandığını söyledi.

‘Avlanma cezası 120 bin lira’

Dağ keçilerine doğada genellikle kaçak avcılar tarafından zarar verildiğini belirten Çiçek şöyle devam etti: “Kaçak ve düzensiz avcılar, dağ keçilerimizi avlamakta ve doğaya zarar veriliyor. Bununla mücadele noktasında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimizle koruma yapıyoruz. Vatandaşlarımıza çağrımızdır, kaçak avcıları lütfen 112 Acil Çağrı hattını arayarak bildirmelerinizi istiyoruz. Kaçak avcılara yönelik, yüksek cezalar uygulanıyor. Dağ keçisinin avlanma cezası 120 bin lira gibi bir rakam. Doğadaki bütün canlılara zarar veren kişiler için ciddi cezalar uyguluyoruz.”

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