Kaçak avcılar fotokapan sayesinde yakalandı

Antalya’nın Finike ilçesinde yaban keçisi avlama görüntüleri fotokapana yansıyan iki kişiye toplam 151 bin 336 lira ceza uygulandı.

Fotoğraf: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Şefliğince yaban hayatını gözlemlemek için doğaya yerleştirilen fotokapan, bölgede kaçak avlanan O.Ü. ve H.A.K.’yı kaydetti.

Görüntüleri inceleyen görevliler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

Jandarma ekiplerince yakalanan kaçak avcılara para cezası kesilmesinin yanı sıra O.Ü. ve H.A.K.’nın silahlarına ve avladıkları yaban keçisine el kondu.