Kabotaj Bayramı’nda konuşan İmamoğlu: Lozan ve Montrö olmasa özgür olmazdık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı üç gün sürecek etkinliklerle kutlamaya başladı. ‘Denizcilik Şenlikleri’nin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bazı çevreler tarafından eleştirilen Lozan ve Montrö olmasa, özgür olmazdık. Denizler bize ait olmazdı” dedi.

Fotoğraflar: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj (bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi) Bayramı’nı, Kadıköy Caddebostan sahilinde üç gün sürecek ‘Denizcilik Şenlikleri’yle kutlamaya başladı.

1-2-3 Temmuz günleri arasında sürecek şenlikler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla başladı.

Dünya backflip rekortmeni Kahraman Aktaş’ın deniz üzerindeki şovu sonrası Caddebostan Plajı açıklarına kurulan platforma çıkan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Kabotaj Bayramı, bizim tarihimiz açısından önemli bir gün. Ne yazık ki son süreçte, biliyorsunuz en fazla Lozan Antlaşması’na birçok mesnetsiz, tabansız, bilgi yoksunu suçlama yapıldı. Ama biz biliyoruz ki, bu toprakları hem birçok yükten kurtarmış hem de geleceğe dair çok özel adımlar atılmış önemli bir antlaşmadır. Dünya tarihinde yapılmış önemli antlaşmalardan birisidir. Aynen Montrö’de olduğu gibi. Ki Montrö’nün nasıl bir deniz barışı sağladığını hep birlikte Karadeniz’deki o süreçte hep birlikte yaşadık” sözleriyle başladı.

Lozan’la beraber, özellikle kapitülasyonların topraklarımıza yüklediği yük, limanların bize ait olmaması, denizlerdeki kısıtlılık, hepimizin çok canını sıkan bir şey olurdu bugün olsaydı. Aslında özgür olmazdık. Denizler bize ait olmazdı. Ama işte bu antlaşma sonucu yapılan süreçle beraber denizlerimizin kayıtsız, şartsız limanlarımızın sahibi olduk. Ve bugün aslında yaptığımız kutlama, bu yönde bir kutlama. Emeği geçen güzel Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyoruz. Bütün milletimizin Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

‘Marmara’nın ayrı bir hassasiyetle korunması lazım’

Tarihin çok yakın zamanlarında oluşmuş olan bu iç denizin, ayrı bir hassasiyetle korunması lazım. Tabii dünden bugüne, bugünden yarına bir süreçten bahsetmiyoruz. Artık bundan sonra en az 20 yıl, 30 yıl bir planlamayla özellikle Marmara’ya kıyısı bulunan başta İstanbul olmak üzere, bütün şehirlerin tarım alanlarının, sanayi alanlarının yeniden gözden geçirilip, yani tabiri caizse kötü bir kullanıma değil, düzenli bir kullanıma kavuşan bu dünya güzeli coğrafyanın artık geçen yıl yaşadığımız müsilaj sorunu gibi, bu tür tehditlerle bir daha karşı karşıya kalmaması için en üst seviyede çabayı göstermemiz şart.”

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda, halkın geniş katılımıyla, 1-2-3 Temmuz tarihlerinde, 35 farklı noktada, 34 konser, 26 söyleşi, spor aktiviteleri, dans gösterileri atölyeler ve film gösterimleri gerçekleştirilecek.

Tüm İstanbulluların davetli olduğu etkinliklerde Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kartal, Büyükada, Küçükçekmece, Arnavutköy, Çatalca, Üsküdar, Tuzla, Beyoğlu, Beylikdüzü, Şile ve Beykoz toplamda 135 etkinliğe ev sahipliği yapacak.