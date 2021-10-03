Kabil’de cami girişinde bombalı saldırı: İki ölü, dört yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Eidgah Camisi girişinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişinin öldüğü, dört kişinin de yaralandığı bildirildi.

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AA’nın haberine göre Taliban sözcüsü ve Taliban yönetiminin kültür bakanı yardımcısı vekili Zabihullah Mücahid, Kabil’in Çemen Huzuri bölgesindeki Eidgah Camisi girişinde bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Taliban geçici hükümetinin içişleri bakanlığı sözcüsü Said Hosti ise saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken görgü tanıkları, saldırının, Mücahid’in vefat eden annesinin aynı camide yapılan hatim merasimi sırasında olduğunu ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde dün akşam saatlerindeki silahlı saldırıda iki Taliban mensubu ve iki sivil yaşamını yitirmişti.