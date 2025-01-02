Kabahatler Kanunu’nda uygulanacak yeni ceza tutarları

Yeni yılda Kabahatler Kanunu kapsamında uygulanacak ceza tutarları belli oldu.
1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak cezalar yeniden değerlendirme oranında (yüzde 43,93) arttırıldı.
ANKA‘nın haberine göre yeni tutarlar şöyle:
- Dilencilik yapanlara, mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız edenlere, işgal edenlere, kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamullerini tüketenlere, kimlik bildirmeyenlere, hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişilere, kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamu ait sair bir yere bırakan kişilere 1406 lira ceza (2024’te 977 liraydı)
- İnşaat malzemelerini cadde ve sokaklara atanlara 2 bin 953 ila 15 bin 134 lira ceza (2024’te 2 bin 52 ile 10 bin 515 liraydı)
- İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atanlara 2 bin 953 ila 91 bin 658 lira ceza (2024’te 2 bin 52 ile 63 bin 683 liraydı)
- İnşaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde tüzel kişiye 2 bin 953 ila 152 bin 895 lira ceza (2024’te 2 bin 52 ile 106 bin 229 liraydı)
- Gerçek kişiye gürültü çıkarması halinde 1406 lira ceza (2024’te 977 liraydı)
- İşletme sahibi gerçek veya tüzel kişi gürültü çıkarması halinde 30 bin 478 ila 152 bin 895 ceza (2024’te yılında 21 bin 176 ila 106 bin 229 liraydı)
- Çevreyi kirletenlere 450 lira ceza (2024’te 313 liraydı)
- Yemek pişirme ve servis yerlerinde çevreyi kirletenlere 15 bin 134 ila 152 bin 895 lira ceza (2024’te 10 bin 515 ila 106 bin 229 liraydı)
- Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakanlara 7 bin 523 lira ceza (2024’te 5 bin 227 liraydı)
- Afiş asanlara 2 bin 953 ila 91 bin 658 lira ceza (2024’te 2 bin 52 ila 63 bin 683 liraydı)