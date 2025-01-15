Kaan Sezyum: Üçüncü çocuğa her ay 5 bin lira ateşlenecekmiş, iyi para, harca harca bitmez

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Üçüncü çocuğa her ay 5 bin lira ateşlenecekmiş. Beş bin lira iyi para. Harca harca bitmez. Ayda 141 dolar, o da şimdilik, birkaç ay sonra o beşbin liranın yerlerde daha da süründüğünü görmeyiz inşallah. Zaten her şeyimiz Allah’a kalmış durumda. İnşallah deprem olmaz, inşallah…

Bizimkiler pek okuma yazma bilmez, sadece çalma konusunda muktedirler ama neyse ki buraları da okumayacaklarından, okusalar bile anlamayacaklarından, anlasalar bile umursamayacaklarından tarihe notumuzu düşelim en azından.

Türk-İŞ’e göre açlık ve yoksulluk sınırı diyelim mi? İki dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (yani açlık sınırı) 20.432 TL. Tertemiz…. Sadece yemek yemek için döst kişilik bir aileye aç kalmaması için gereken para… Hadi gıda dışında da hayatta bazı şeyler var diyelim ve gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı tutarına yani yoksulluk sınırına bakalım. Hoppacık o da 66.553 TL… Hadi yine iyisiniz ülkenin %50’sinden fazlası yoksul. O yüzden yoksulluk, açlık filan çekerken kendinizi yabancı hissetmeyeceksiniz. Herkes fakir diye düşünürseniz, biraz da seneye kadar sabrederseniz ve kerif gibi yıllardır sizlere söylenen yalanlara kanmaya devam ederseniz, seneye daha da fakirleşebilirsiniz. Ama üzülmeyin, sizin gibi keriz seçmen bulmak da kolay değil. Şükürler olsun, bizim de sınandığımız şey bu. Kimi ülkeler akılsız yöneticilerle, kimi akılsız yöneticiler de hakkını aramayan halklarla sınanırmış. Kimi aileler Maybach’larla dolaşırken kimi aileler marketten çöpe atılmış sebze meyvenin peşinden koşarmış. Vallahi biz sizi yönetenler olacak çok zor durumdayız. Hep sizin daha da fakir olduğunuzu görüp, üzülüyoruz ama koltuklarımızdaki ısıtma teknolojisi sayesinde zerre önemsemiyoruz.

Kaan Sezyum’un yazısı