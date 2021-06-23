Kaan Sezyum: Karanlık düşüncelerinizi de alınız ve güneşimizden çekiliniz

Çok güzel gerçekten de ülkece tek rahatsız olduğumuz şey müzikti.
Gece yarısından sonra müzikle savaşan tek ülke biziz herhalde.
O karanlık düşüncelerinizi de alınız ve güneşimizden çekiliniz.
Gölge etmeyin, başka bir şey istemiyoruz.
Zaten yakında da o saçma heykelleriniz gibi unutulup gideceksiniz.
Sizden önce de gülüyorduk, sizden sonra da güleceğiz, eğleneceğiz, şarkımızı söyleyip, davulumuzu, kemanımızı çalacağız, insanları güzelliklerle, sevdikleriyle buluşturacağız.
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