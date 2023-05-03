Kaan Sezyum: Hazine bakanımız ofansif mizahın yıkılmaz kalesi

Hazine ve Maliye Bakanımızı bilirsiniz. Çok değerli bir isim. Ofansif mizahın yıkılmaz kalesi. Ekonominin gözlerdeki ışık olduğunu söyleyebilecek kadar bilim kurgu ve sayborg ilmihali ile hemhal olmuş, bambaşla, depdeğişik, şaka deseniz şaka değil, ciddi deseniz ciddiye alınası mümkün olmayan, yerli ve milli otonom prototip bakanlardan biri. TOGG’la birlikte entegre olarak menzili de 600 kilometreye kadar çıkmakta. Bu esnada araba kullanıp, ışıklarda yanında duran Porsche marka araçlara “İsterseniz ışıklarda patili fark atayım size” diyebilecek kadar da halka (En azından Porsche sahiplerine) yakın bir gönül dostu. Gerçekliğin tuhaflığı arkasına gizlenmiş kötü bir şakanın bilmeyen vurucu noktası gibi özel bir isim kendisi.

Kaan Sezyum’un yazısı