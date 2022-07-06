Kaan Sezyum: Geleceğe yolculuk

Yıl 2071 olmuştur. Türkiye 2016’daki korkunç darbe girişiminin ardından kendine gelmiş, tek yürek tek kenet olmuş, geleceğe umutla fırlamıştır.

Eski politikacılar gençlere ve geleceğe örnek olsun diye makam koltuklarıyla birlikte şimdileri sergi alanı haline gelmiş dev saraylarda gençlere sergilenmekteydi. Mesela ilkokul öğrencileri belli günlerde bu sergilere gider ve doğal ortamında rüşvet alıp, rant yiyen politikacıların gösterisini izler, öğretmenleri de turun sonunda ‘Halkınızı değil kendinizi düşünürseniz, sonunuz böyle olur’ diye öğrencilerinin içlerini korkuturdu. Özel ilaçlar sayesinde tüm yolsuzluğa karışmış isimler yaşam süreleri 100 yıl uzatılmış bir şekilde, söz konusu sergi alanlarında ömürlerinin sonuna kadar gençlere ve vatandaşlara sergilenmek için rüşvet yeme gösterilerini yapmak zorundaydı.

Kaan Sezyum’un yazısı