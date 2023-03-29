Kaan Sezyum: Çizgi filmlerden çıkmış bir gerçek kötüler karması

Büyük seçime, ikinci kurtuluş savaşına ya da büyük kapanmaya adım adım ilerlerken, her geçen gün ülkede olmayacak denen şeyler yine olmaya devam ediyor. Türkiye gündemi, vasıfsız ve utanma duygusundan azade yöneticilerimiz yine bizi şaşırtmıyor. Ülkede “yaşanabilen” tek tutarlı şey saçmalıkların her geçen gün daha da katlanarak artması olmaya devam ediyor.

İşte böyle bir gündem içinde ülkede tüm zamanların gördüğü en gerici, en insan haklarından uzakta, en sağlıksız, en patron dostu, en oportünist ittifak da bir araya geldi. Görüp görebileceğiniz bundan daha kötü bir birleşim yok. Ekip o kadar evde yok ki, diğer tarafta plastik tuvalet terliği olsa o bile daha adil olur. Çizgi filmlerden çıkmış bir gerçek kötüler karması adeta. Bir de üzerine zaten seri numarası altın varaklı bir diplomasız. Bütün bunlar yetmezmiş gibi ülkemizin vitaminsiz Göbels’i de sanal alemde kendince esip gürlüyor.

Kaan Sezyum’un yazısı