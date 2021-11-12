Julian Assange’a cezaevinde evlenmesi için izin çıktı

Britanya’da, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın cezaevinde evlenmesine izin çıktı.

Fotoğraf: Press Association

WikiLeaks, 2010’da, aralarında ABD’nin Irak ve Afganistan’da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı. ABD’nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç’e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012’de Ekvador’un Britanya’nın başkenti Londra’daki büyükelçiliğine sığınmıştı. Büyükelçilikten 11 Nisan 2019’da çıkarılarak gözaltına alınmış ve ‘kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten’ tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Bu suçtan mahkum edildiği 50 haftalık cezasını dolduran Assange’ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Londra’daki Belmarsh Cezaevi’nde tutuklu olan Assange’ın, iki oğlunun annesi Stella Moris’le evlenme talebinin cezaevi yönetimi tarafından değerlendirildiği ve olumlu yanıt verildiği açıklandı. Açıklamada, “Julian Assange’ın başvurusu cezaevi müdürü tarafından herhangi bir mahkumunki gibi değerlendirildi ve onaylandı” ifadelerine yer verildi.

Assange’le 2011’de onun avukatları arasına dahil olduğunda tanışan Moris, kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Umarım evliliğimize daha fazla karışan olmaz” dedi.

Güney Afrika doğumlu avukat Moris, geçen yıl Mail on Sunday’e verdiği röportajda 2015’ten beri Julian Assange’la birlikte olduğunu ve iki oğlunu tek başına büyüttüğünü söylemişti. Çift 2017’de nişanlanmştı.

Ekvador büyükelçiliğindeyken hemen her gün onu ziyaret ettiğini, bazen oğullarını da götürdüğünü söyleyen Moris, Asssange’ın iki oğlununu doğumunu videokonferans bağlantısıyla izlediğini anlatmıştı.

Britanya’daki yasalara göre mahkumlar cezaevi yönetimi izin verdiği takdirde evlenebiliyor ancak tüm masrafları kendilerinin karşılaması gerekiyor.