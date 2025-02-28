Jose Mourinho Galatasaray'a tazminat davası açtı

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray’a 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Portekizli teknik adam, derbinin ardından rakip takım kulübesindekilerin maç sırasında ‘maymun gibi zıpladığını’ söylediği için Galatasaray yönetimince ‘ırkçılık’la suçlanmıştı.
Fenerbahçe, Mourinho’nun ‘kişilik haklarına saldırı’ nedeniyle Galatasaray’a dava açtığını duyurdu:
“Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz.”
AÇIKLAMA— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 28, 2025
Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz.… pic.twitter.com/EiTlKP6pje