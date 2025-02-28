Jose Mourinho Galatasaray'a tazminat davası açtı

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray’a 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho. Fotoğraf: AA

Portekizli teknik adam, derbinin ardından rakip takım kulübesindekilerin maç sırasında ‘maymun gibi zıpladığını’ söylediği için Galatasaray yönetimince ‘ırkçılık’la suçlanmıştı.

Fenerbahçe, Mourinho’nun ‘kişilik haklarına saldırı’ nedeniyle Galatasaray’a dava açtığını duyurdu:

“Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz.”