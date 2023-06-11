Jorge Jesus, Fenerbahçe’den ayrıldığını açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir’i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jorge Jesus, “Bugünden itibaren Fenerbahçe’nin teknik direktör değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim” dedi.

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Jesus, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında Ziraat Türkiye Kupası finalini ‘güzel bir şekilde bitirdiklerini’ söyledi.

Fenerbahçe‘nin kupayı uzun süredir kazanamadığını hatırlatan Jesus, şöyle konuştu:

*Hem Fenerbahçe tarihinde hem benim kariyerimde önemli oldu bu kupayı kazanmak. Ligde de sondan bir önceki haftaya kadar savaşımızı sürdürdük. Kupayı kazanmamız bizim için önemli. Buradan başkanımıza teşekkür etmek istiyorum, Türkiye’ye gelip çalışma fırsatını bana sunduğu için ve kendisi her zaman hem bana hem aileme çok sevgi dolu yaklaştığı için.

*Taraftarlarımıza da aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum. Her maçta bana sevgi gösterdiler. Bu şekilde konuşuyorum çünkü bu bir veda. Bugünden itibaren Fenerbahçe’nin teknik direktör değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim.

‘Portekiz’e gideceğim’

*Buradan derin izlerle ayrılıyorum. Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bu ülkede büyük bir trajedi yaşandı, Türk halkının ne kadar büyük, ne harika bir halk olduğunu gördüm. Duygu dolu bir halk. Umarım tekrardan görüşürüz.

*Şimdi Portekiz’e gideceğim. Henüz geleceğimle ilgili bir karar vermedim, beklemek istiyorum. Yaptığım şeylere baktığım zaman bir şeyleri farklı yapar mıydım diye düşündüğümde evet belki birkaç şeyi farklı yapabilirdim ama yaptığım çoğu şeyin yine aynısını yapardım diye düşünüyorum