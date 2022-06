Jon Snow’un dizisi yolda

Televizyon tarihinin en popüler dizilerinden ‘Game Of Thrones’un Jon Snow karakterine devam dizisi yapılması gündemde.

Fotoğraf: HBO

Emmy ödüllü HBO dizisinin kilit karekterlerinden biri olan Jon Snow’u Kit Harington canlandırıyordu.

Hollywood Reporter’ın haberine göre ‘Game Of Thrones’un final yaptığı zamanın sonrasında yaşananları anlatması planlanan dizi projesi henüz çok başında.

Yine HBO imzası taşıyan proje hayata geçerse Jon Snow’u yine Harington’ın canlandıracağı belirtildi.

Dizinin finalinde Jon Snow gerçek adının Aegon Targaryen olduğunu ve tahtın varisi olabileceğini öğrenmişti.

‘Game of Thrones’ dizisinin öncesini anlatan ‘House of the Dragon’ 21 Ağustos’ta yayınlanacak.