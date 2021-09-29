John Lennon’ın yayınlanmamış şarkısının kayıtlı olduğu kaset 58 bin dolara satıldı

Britanyalı Beatles grubunun 1980’de öldürülen üyesi John Lennon ve eşi Yoko Ono’nun ses kaydının olduğu bir kaset açık artırmada 58 bin 300 dolara (517 bin 247 lira) satıldı.

Fotoğraf: BBC

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen açık artırmada satılan 33 dakikalık kasette Lennon ve Ono’yla söyleşi ve hiç yayınlanmayan bir şarkı var.

Ocak 1970’te dört Danimarkalı genç tarafından kaydedilen kaseti alan kişinin kim olduğu açıklanmadı. Bruun Rasmussen Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmaya telefonla katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kasetle beraber kaydı yapan öğrencilerin Lennon’la çekilen fotoğrafı ve okul gazetesi de satıldı.

Şarkının Beatles’ın ayrılacaklarını açıklamadan dört ay önce yapıldığı belirtildi.