JK Rowling, Rüşdi’ye destek verirken, ‘Sıra sende’ diye tehdit edildi: Polis araştırıyor

‘Harry Potter’ serisinin Britanyalı yazarı JK Rowling’e (57) yönelik ölüm tehdidi üzerine soruşturma başlatıldı.

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Rowling, Twitter hesabından, cuma günü ABD’nin New York eyaletinde bir konuşma yaparken bıçaklanıp ağır yaralanan, ‘Şeytan Ayetleri’nin yazarı Salman Rüşdi’ye destek verdi. Saldırı nedeniyle çok üzüldüğünü ve Rüşdi’nin iyileşeceğini umduğunu ifade etti.

Bunun üzerine, ”Üzülme sırada sen varsın” şeklindeki mesajla tehdit edilen Rowling, bu mesajın ekran görüntülerini kendi hesabından paylaştı.

Pakistan’daki bir kullanıcının hesabından paylaşılan mesajın bu sabah silindiği, aynı hesaptan Rüşdi’ye saldıran kişiye övgü dolu sözler içeren paylaşımlar da yapıldığı belirtildi.

Polis sözcüsü, ”Sanal ortamda bir tehdit yapıldığına dair ihbar aldık. Çalışma başlattık” dedi.

JK Rowling de kendisine destek mesajı atanlara teşekkür etti ve polisin olaya müdahil olduğunu teyit etti.