Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio’dan yakındı: Çekim yapmak tam bir ızdırap

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, ‘Don’t Look Up’ filminde birlikte çalıştığı Leonardo DiCaprio ve Timothée Chalamet ile çekim yapmanın ‘tam bir ızdırap’ olduğunu söyledi.

Fotoğraflar: Netflix

Çekimlerin tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sırasında gerçekleştiği film, dünyaya yaklaşan ve tüm insanları riske atan dev bir meteorun hikayesini anlatıyor.

Lawrence, başrolü paylaştığı ikiliyle çektikleri bir sahneyi ‘hayatının en sinir bozucu günü’ olarak nitelendirdi.

DailyStar‘da yer alan habere göre üçünün arabada birlikte seyahat ettiğini söyleyen Lawrence, her iki rol arkadaşının ‘çok iyi’ olduğu konusunda ısrar etse de o gün sette atmosfer pek iyi değilmiş: “Beni deli ettiler. Ne olduğunu bilmiyorum. Timothée evden çıkacağı için heyecanlıydı, sanırım bu onun ilk sahnesiydi. Leo da arabada çalan şarkıyı seçmişti. Bilmiyorum. O gün mutlak bir ızdırap içinde olduğumu hatırlıyorum. Cehennem gibiydi.”

Lawrence, filmde kendisinden 5 milyon dolar daha fazla ücret alan DiCaprio’nun bunu hak ettiğini belirtti: “Bakın, Leo benden daha fazla gişe yapıyor. Son derece şanslıyım ve anlaşmamdan memnunum.”

Ancak Lawrence, eşit ücret konusunda adil olunmadığının da altını çiziyor: “Diğer durumlarda, benim gördüğüm ve eminim işgücündeki diğer kadınların da gördüğü şey, eşit ücret hakkında soru sormanın son derece rahatsız edici olduğudur. Eşitsiz görünen bir şeyi sorguladığınızda bunun cinsiyet eşitsizliği olmadığı söyleniyor ama tam olarak ne olduğunu söyleyemiyorlar.”



