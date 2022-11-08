Jeffrey Dahmer dizisinin yeni sezonu geliyor: Bu kez başka seri katillerin hikayeleri anlatılacak

Dijital yayın platformu Netflix’in ABD’li ünlü seri katil Jeffrey Dahmer’in hayatını anlatan biyografik dizisi ‘Canavar: Jeffrey Dahmer’in Hikayesi’ ikinci ve üçüncü sezon için onay aldı. Dizi ilk sezonun ardından antoloji olarak devam edecek.

ABD’de 1978’den 1991’e kadar en az 17 erkeği vahşice öldüren, ‘Milwaukee Canavarı’ olarak da bilinen Jeffrey Dahmer’in hayatını ve işlediği cinayetleri konu alan dizi yayınlandığı ilk günden büyük ilgi görmüştü.

Dizinin ardından Dahmer yeniden konuşulmaya başlanmış hatta gözlükleri, kullandığı çatal bıçakları ve onlarca eşyası satışa çıkarılmıştı.

Netflix, dizinin ikinci ve üçüncü sezonlarının onaylandığını açıkladı. Dizinin yeni sezonları antoloji olarak devam edecek.

Antoloji dizileri, her bölümde ya da her sezonda farklı bir karakterin hikayesinin anlatıldığı ve genellikle bölüm ya da sezonlar arasında bağlantıların olmadığı yapımlara deniyor.