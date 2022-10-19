eBay, ‘Milwaukee Yamyamı’nın kostümlerini satıştan kaldırıyor

E-ticaret sitesi eBay, ABD’li seri katil ‘Jeffrey Dahmer’in tarzı’ kıyafet ve aksesuarları siteden kaldırıyor.

Jeffrey Dahmer. Fotoğraf: Reuters

1978-1991 yılları arasında 17 yetişikin erkek ve çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Jeffrey Dahmer, 1994’te, Wisconsin eyaletindeki cezaevinde bir mahkum tarafından dövülerek öldürülmüştü. Kurbanlarının çoğu genç siyah erkeklerdi. Cinsel taciz uygulayıp öldürdüğü kişilerin cesetlerinin parçalarını saklayan, bazılarını ‘yiyen’ Dahmer, Milwaukee kentinde yaşadığı için ‘Milwaukee Yamyamı’ olarak da adlandırılıyordu.

Dahmer’in hayatı, Netflix’te 10 bölümlük bir diziye konu oldu. 21 Eylül’de başlayan ‘Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story’ (Dahmer-Canavar: Heffrey Dahmer Hikayesi) adlı dizi tartışmalara neden oldu. Ancak, yıllar sonra gündeme gelen Dahmer’in ‘popülaritesi artmış’ olacak ki onun tarzından esinlenilerek tasarlanmış gözlük, peruk, gömlekler satışa çıktı.

Dizide, Dahmer’i Evan Peters canlandırıyor. Fotoğraf: Netflix

Ürünlerin satıldığı platformlardan biri de eBay.

Dahmer’in öldürdüğü isimlerden Tony Hughes’un annesi Shirley Hughes, ürünlerin satışa sunulmasının çok incitici, çirkin olduğunu belirterek, ”Oğlumu öldüren adam gibi giyinen birilerini görmek korkunç” dedi. Tepki gösteren başka isimler de oldu.

eBay sözcüsü, Dahmer’le ilintili ürünleri sitenin ‘şiddeti övme ve suçlularla ilgili kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle‘ kaldırmaya başladığını söyledi. Sitenin kurallarına göre geçen 100 yıl içinde şiddet, ölüm içeren suç işleyenler, olay yeri ve işledikleri suçlarla ilintili ürünlerin satışa sunulması yasak.