Japonya’da torununu öldürüp hatırlamadığını söyleyen Alzheimer hastasına hapis cezası

Japonya’da 16 yaşındaki torununu bıçaklayarak öldüren Alzheimer hastası büyükbabanın yargılandığı dava gündeme geldi.

Fotoğraf: AA (Temsili)

88 yaşındaki Susumu Tomizawa torununu öldürdüğünü kabul etti ancak hatırlamadığını söyledi.

Tomizawa’ın, beyindeki nöronlara hasar veren ve bazı bölgelerde küçülmelere yol açan nörolojik rahatsızlık Alzheimer hastalığı teşhisi var.

Mahkemede avukatları hastalığın hafıza kaybına yol açtığına işaret ederek Tomizawa’nın cezai ehliyeti olmadığını savundu.

İki yıl önce yaşanan olayda demans ve içki tüketimi nedeniyle kafasının yerinde olmadığı ve suçsuz olduğu savunuldu.

Ancak Fukui şehrinde görülen davada mahkeme sanığa dört yıl altı ay hapis cezası verdi.

CNN’in aktardığına göre yaşlanan nüfusu sorunuyla karşı karşı olan ve demans hastalarının sayısının arttığı ülkede dava gündem yarattı.

Mahkeme kayıtlarında 9 Eylül 2020 gecesi büyükbaba ve torunun tartıştığı anlatıldı. O gece içki içtiğini söyleyen Tomizawa içkinin ve tartışmanın etkisiyle 17 santimetrelik mutfak bıçağıyla torunu Tomomi’nin odasına girerek defalarca bıçakladı. Ardından oğlunu arayarak Tomomi’yi kanlar içinde bulduğunu anlattı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis Tomizawa’yı gözaltına aldı.

Tomizawa’nın akli durumu davanın odak noktalarından biri oldu. Durumu değerlendiren doktorlar yaşlı adamın cinayet işlemek için motivasyonu olduğu konusunda ısrar etti. Savcılık adamın hareketlerini kontrol edebildiğini ve doğruyla yanlışı ayırabildiğini ifade etti.

Mahkeme kararında Alzheimer olduğu kabul edilmekle birlikte hareketlerinin sonuçlarını anladığı vurgulandı.