Japonya’da insanlara saldıran ‘makak çetesinin’ bir üyesi öldürüldü

Japonya’da yaklaşık 50 kişiye saldırarak şehirde yaşayanları terörize eden ‘maymun çetesinin üyesi’ öldürüldü.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Yamaguçi şehrinde yaklaşık üç haftadır makak maymunu saldırılarından aralarında bebek ve yaşlılarında olduğu 50’ye yakın kişi yaralanmıştı.

Polisi alarma geçiren saldırılarla ilgili özel bir ekip kurulmuş ve şehirde maymun avı başlamıştı.

Dün gece erkek maymun bir lisenin bahçesinde bulundu. Sakinleştirici verilen maymunun saldırılardan sorumlu primatlardan biri olduğu belirtilerek uyutuldu.

Saldırı vakalarının devam ettiği ve ‘çetenin diğer üyeleri’ için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yakalanan maymunun dört yaşında ve yarım metre uzunluğunda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Japon makakları ülkenin geniş kesimlerinde yaygın ancak Yamaguçi şehrindeki saldırılar olağandışı olarak yorumlandı. Bir yetkili bu kadar kısa sürelik bir zaman diliminde çok sayıda saldırının nadir olduğunu belirterek “Başta sadece çocuklar ve kadınlar saldırıya uğruyordu. Son zamanlarda daha yaşlılar ve yetişkin erkekler de hedef haline geldi” dedi.

Nüfusu son dönemde patlama yapması makak maymunlarıyla insanlarla karşı karşıya gelmesine yol açtı. Değişen insan davranışları ve orman çevrelerinin nedenlerinden biri olabileceği belirtiliyor.