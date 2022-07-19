Japonya’da polis evlere girip insanlara saldıran maymunun peşinde

Japonya’da polis 10 günden 10’dan fazla kişiye saldıran maymunu arıyor.

Fotoğraf: Dmitriy Zub/Unsplash (Temsili)

Guardian’ın aktardığına göre saldırılar 8 Temmuzda Yamaguchi bölgesindeki Ogori kentinde başladı.

Maymunun bir eve girip bebeğe saldırdığı aktarıldı. Yerel basına konuşan bebeğin annesi “Evi süpürürken bebeğimin ağladığını duydum. Dönüp baktığımda maymunun yerde oynayan bebeğimin bacaklarından tuttuğunu gördüm. Dışarı sürüklemeye çalışıyor gibi görünüyordu” dedi.

Bir kreşte sınıfa girerek dört yaşında bir çocuğa da saldıran maymunun çiziklere sebep olduğu belirtildi.

İkinci katta çamaşır asan bir kadının da maymun tarafından ısırıldığı öğrenildi.

40-50 santimetre boyunda olduğu belirtilen maymun polisi alarma geçirdi. Görüldüğü bölgelerde tuzak kuran polis vatandaşlara pencerelerini kapalı tutma uyarısı yaptı.