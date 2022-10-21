Japonya’da enflasyon son sekiz yılın zirvesinde: Yüzde 3

Japonya’da enflasyon, eylülde son sekiz yılın yeni zirvesi olan yüzde 3’e yükseldi.

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Enflasyon hesaplamalarına keskin fiyat hareketleri görülen gıda fiyatları dahil edilmezken, enerji maliyetleri ediliyor.

Yenin 32 yılın dip seviyesini görmesi de ithalat maliyetlerini yükseltmeye devam etti.

Enflasyon verisi, aşırı düşük faiz oranlarını koruyarak zayıflayan ekonomisini de desteklemeye çalışan merkez bankasının içinde kaldığı ikilemi gösteriyor. Merkez bankasının tutumu yende istenmeyen bir değer kaybının kuvvetlenmesine neden oluyor.