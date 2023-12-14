Japonya’da ‘bağış gelirlerini eksik bildirdikleri iddia edilen’ bakanlar istifa etti

Japonya’da, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) bağış etkinliklerindeki ‘gelirleri eksik beyan ettiklerinden’ şüphelenilen bakanlar istifa etti.

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LDP’de “Abe Şinzo” grubu olarak bilinen “Seiwa” fraksiyonuna mensup milletvekillerinin “parti bağış etkinliklerindeki gelirleri eksik beyan ettiği” iddiaları Japonya’nın gündeminde yer alıyor.

Başbakan Kişida Fumio kabinesinde görevli “Seiwa” fraksiyonuna mensup ve “gelirleri eksik beyan ettiklerinden” şüphelenilen dört bakan istifa etti.

“Hükümet Sözcüsü” olan Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu ile Ekonomi Bakanı Nişimura Yasutoşi, Tarım Bakanı Miyaşita İçiro ve İçişleri Bakanı Suzuki Junji görevinden ayrıldı.

Kişida Fumio kabinesinde görevli kıdemli bakan yardımcıları ile parlamenter bakan yardımcılarının da istifa ettiği bildirildi.