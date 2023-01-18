Japonya, Ukrayna’nın borcunu erteledi

Japonya, Rusya’nın saldırıları sonrası ekonomik sorun yaşayan Ukrayna’nın 7,8 milyar yenlik (60 milyon dolar) borcunu erteleme kararı aldı.
Japonya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, borç ertelemeye ilişkin Ukrayna Maliye Bakanı Sergii Marchenko ile Japonya’nın Kiev Büyükelçisi Matsuda Kuninori görüş alışverişinde bulundu.
Japon hükümeti, ekonomik yükün hafifletilmesi amacıyla Ukrayna’nın 7,8 milyar yenlik (60 milyon dolar) borcunun ertelenmesine karar verdi.
Karar doğrultusunda söz konusu borç, Haziran 2027’den itibaren 10 taksit halinde geri ödenecek.
Japon hükümeti, Ukrayna’ya desteklerin sürdürülmesi için G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla işbirliğine devam edileceğini bildirdi.