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Japonya teyakkuzda: Kuzey Kore, askeri keşif uydusu fırlatmaya hazırlanıyor

Japonya, Kuzey Kore’nin askeri keşif uydusunu fırlatılışına hazırlanırken, uyduyu taşıyan roketin topraklarına düşmesi ihtimaline karşı teyakkuzda.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresinden, ülkeye ait askeri keşif uydusu fırlatılışı için son hazırlıkların tamamlanmasını istedi.


Kim Jong-un’un bu çağrısı sonrası, Japon hükümeti, ordu birimlerini teyakkuza geçirdi.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, uyduyu taşıyacak roketin ülke topraklarına düşmesi ihtimaline karşı Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) hazır olmaları talimatını verdi.

Buna göre kara konuşlu Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) önleme füzeleri sistemi ile Standard Missile-3 önleme roketi taşıyan Aegis donanımlı destroyerler hazır hale getirilecek.

Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi, Aralık 2022’de, ülkenin askeri keşif uydusunun fırlatılışına ait hazırlıkların Nisan 2023’e kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

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