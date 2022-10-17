Japonya Takasaki’de bir evde 170 kedi bulundu

Japonya’nın doğusundaki Takasaki şehrinde, sahipleri hastaneye kaldırıldıktan sonra evde bakımsız kalan 170 kediyi hayvan refahı örgütü kurtardı.

Fotoğraf: Kyodo News

Hayvanların refahı için çalışan yardım kuruluşu Gunma Wan Nyan Network üyeleri, Kyodo News’e konuştu, ‘kedilerin birçoğunun bir deri bir kemik kaldığını, evin pencerelerinin kapalı olduğunu ve eve girdiklerinde dışkıdan kaynaklanan amonyak kokusuyla karşılaştıklarını’ söyledi.

Habere göre, evin ve kedilerin 60 yaşındaki sahibi Ağustos ayından beri hastaydı, Eylül ayının başlarında hastaneye kaldırıldı. Bundan bir süre sonra bir akraba hayvan örgütünü arayarak durumu bildirdi.

Eve gelenler, aralarında yeni doğanlar da olan kedilerin çok zayıflamış, bazılarının yaralanmış olduğu gördü. Kedilerin yaklaşık yarısı tedavi ve bakım amacıyla evden alındı. Diğerlerine evde bakmaya devam ediyor.

Bu arada kedilerin sahibi de iyileşiyor, eve dönüp tekrar kedileriyle olacak.