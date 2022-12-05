Japonya Festivali 2022 başlıyor

6-18 Aralık günleri arasındaki festivalde, yüz yüze ve çevrimiçi etkinlikler var.

Fotoğraf: Türkiye Japonya Büyükelçiliği

Japonya’nın entelektüel ve sosyal anlamda modernleşmesi, Japonca konuşma yarışması, klasik Japon müziği ve dansı, Japonların bile bilmediği ‘gizemli ada’ Okinawa’nın müziği ve kültürü, Japonya’da eğitim olanakları…

Japonya Festivali 2022, kültürü ve teknolojisiyle dünyaya büyük katkı sunan bu Uzakdoğu ülkesini yakından tanımak isteyenler için fırsatlar sunuyor.

Japonya’da eğitim olanakları

Japonya’ Büyükelçiliği’nin web sitesinden tamamı görülebilen programda, gençlerin ilgisini çekebilecek bir konu da ülkedeki eğitim olanakları.

Japonya’da okumak isteyenler için Japonya Büyükelçiliği ve J-MENA Ankara Ofisi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, Japonya Hükümeti Bursları hakkında bilgilendirme ve soru-cevapların yanı sıra, halen Japonya’da eğitim gören ya da görmüş kişilerin deneyimleri ve paylaşılacak.

17 Aralık 2022 günü 12.00-14.00 arasında zoom üzerinden yapılacak panele katılmak için buradan kayıt yaptırabilirsiniz.