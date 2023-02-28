Japonya ekonomiyi metaverse’e taşıyor

10 Japon şirketi, ‘Japon metaverse ekonomik bölgesi’nin kurulması için anlaştı.

Aralarında Fujitsu, Mitsubishi ve Sumitomo Mitsui’nin de bulunduğu 10 Japon şirketi, ‘Japon metaverse ekonomik bölgesi’nin kurulmasıyla Japonya’nın metaverse planlarını ilerletme konusunda anlaştı.

27 Şubat’ta imzalanan anlaşma kapsamında şirketler, JP Games tarafından geliştirilen ‘Pegasus World Kit’ metaverse yapım çerçevesini kullanarak ‘Ryugukoku’ adlı bir metaverse altyapısı kuracak. Ryugukoku’yla güvenli kimlik doğrulama, sigorta, ödemeler ve veri altyapısı için açık ve güvenli bir metaverse altyapısı oluşturulması bekleniyor.

Anlaşmaya göre Japonya metaverse ekonomik bölgesi, bu altyapıyı Japonya dışındaki şirketlere ve devlet kurumlarına sağlayarak küresel çapta genişleyebilir.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, geçen yıl NFT’ler ve metaverse’e yatırım planladığını duyurmuştu.