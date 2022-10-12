Japon uzay roketi Epsilon-6 kalkıştan kısa süre sonra kendini imha etti

İmha emrini veren Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) roketin Dünya’nın yörüngesinde dolaşmak için uygun konumda olmadığını açıkladı.

Fotoğraf: Kyodo

Ülkenin güneyindeki Kagoshima prefektörlüğündeki Uchinoura Uzay Merkezi’nden kalkan insansız roketin kendini imha etmesiyle Japonya 20 yıldan sonra ilk kez başarısız bir roket fırlatma yapmış oldu.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) Başkanı Hiroshi Yamakawa, görevin iptal edilmesinden sonra çevrimiçi bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Beklentileri karşılayamadığımız için derinden özür dileriz” dedi, başarısızlığın nedenine ilişkin soruşturmaya yardım sözü verdi.

Japonya’nın devlet kanalı NHK, ticari uyduları uzaya taşıma uçuşunun, büyüyen uydu işine girmenin önünü açacağı için önemli olduğunu söyledi.