Japon öğrenciler iki yıllık sessizliğin ardından okulda yemek yerken konuşabilecek

Japonya’da neredeyse iki yılın ardından öğrenciler okulda yemek yerken arkadaşlarıyla yeniden konuşabilecek.
Ülkede pandemi boyunca ilk ve orta dereceli okullardaki öğrencilere, virüsün yayılmasının önüne geçmek için alınan önlemler kapsamında yemek yerken konuşmama kuralı getirilmişti.
Öğrencilere yemek yerken karşılıklı oturmaması ve arkadaşlarıyla konuşmaması söylenmişti.
Yaklaşık iki yıldır ‘Mokushoku‘ adı verilen sessiz yeme pratiğini uygulayan öğrencilerden bazılarına sonunda konuşma izni çıktı.
Covid vakalarının azalmasıyla birlikte bazı okullarda sessizlik kuralı çocukların sosyal ve eğitimsel gelişimini etkilediği endişesiyle kaldırıldı.
Miyazaki bölgesinin ardından Fukuoka eğitim kurulu da yasağın kaldırıldığını duyurdu.