Jandarma’dan orman yangınlarıyla ilgili paylaşım yapan 23 sosyal medya kullanıcısına işlem

Jandarma Genel Komutanlığı, orman yangınlarıyla ilgili ‘dezenformasyon içerikli paylaşımlar’ yaptığı iddia edilen sosyal medya kullanıcılarına işlem yapıldığını bildirdi.

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Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangını üçüncü gününe girerken kontrol altına alma çalışmaları tamamlanmaya çalışılıyor.

Jandarma’nın Twitter paylaşımına göre Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınıyla ilgili sosyal medya platformlarında gönderi paylaşan 2 bin 733 hesap incelendi. 130 hesapta ‘suç’ olduğu öne sürüldü, 23 hesabın kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlandı.

AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e gönderdiği kanun teklifine göre halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma adıyla yeni bir suç tanımlanacak. Teklifteki ifadeyle ‘sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişi’ bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.