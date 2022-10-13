Jamie Lee Curtis: Yüzünüzü mahvetmeyin

Yarın ‘Cadılar Bayramı Sona Eriyor’ filmi vizyona giren ABD’li oyuncu Jamie Lee Curtis, estetik yaptırmak yerine yaşlanmayı kabul ettiğini söylüyor.

Fotoğraf: Gage Skidmore

64 yaşındaki oyuncu, başta kendi kızları olmak üzere herkese ‘yaşlılığı kucaklamalarını’ öneriyor.

CNN’e konuşan Curtis, geçmişte yüzüne estetik müdahale yapılmasına izin verdiğini ama sonrasında kendini kötü hissettiğini söylüyor, “Yüzünüzü mahvetmeyin” diyor.

Botoksun çizgileri yok ettiğini kabul eden oyuncu “ama kendiniz plastik bir heykelciğe dönüşüyorsunuz” diyerek estetik hakkındaki düşüncelerini özetliyor.

Estetik olacağınıza başkalarına yardım edin

“İnsanların bütün dikkatlerini bu estetik konusuna veriyor ama sonuç işe yaramıyor. Ben yaptırdım, işe yaramadı. Çocuklarıma da söylüyorum, ‘kendi görünümünüzle ilgileneceğinize başkalarına nasıl yardım edebileceğinize kafa yorun’ diyorum” diye konuştu.

Mutluluğu ‘sorunlu‘ bir kavram olarak tanımlayan Jamie Lee Curtis, “çünkü hayat acı” diyor: “Çocuklarımın tatmin duygusunu yaşamalarını isterim. Yaptıkları işin bir anlamı bir değeri olsun isterim.”

Yarın Türkiye de dahil çeşitli ülkelerde gösterime giren ‘Halloween Ends / Cadılar Bayramı Sona Eriyor’ bir üçlemenin son filmi ve Curtis yine ‘içe dönük ve akıllı’ Laurie Strode karakterini canlandırıyor.