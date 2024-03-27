Türkiye’de sefalet özellikle 2018’den beri artıyor. Dünya Sefalet Endeksi 2015’te yüzde 26.8 iken bugün yüzde 93.9.

2023 verilerine göre Türkiye’de de en zengin 13 milyarderin serveti 38.9 milyar dolar. Nüfusun yarısının toplam serveti ise 38.5 milyar dolar.

En zengin yüzde 5’lik grubun toplam gelirden aldığı pay yüzde 24.3’e yükseldi. Nüfusun yüzde 55’lik kesimi ise toplam gelirden yüzde 25.4 oranında pay aldı.

Özellikle pandemiden sonra gelir dağılımındaki bozulma hızlanmış durumda. Orta gelir grubunu oluşturan nüfusun yüzde 60’lık kesiminin toplam gelirden aldığı pay 2014’te yüzde 47.9 iken 2022’de yüzde 46.0’a, 2023’te ise yüzde 44.3’e geriledi.

Emeğin milli gelirden aldığı pay da yüzde 29 olurken sermayenin payı yüzde 50.5’e çıktı.

Yoksulluk, bir kişinin veya bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayamaması durumu. Temel ihtiyaçlar arasında yiyecek, barınma, sağlık hizmetleri, eğitim ve güvenlik gibi unsurlar var. Bugün Türkiye’de dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı Türk-İş’e göre 52 bin 955 TL.

Gelir adaletsizliği artık dünyanın da bir numaralı gündemi.

ABD gibi vahşi kapitalizmin merkezinde “vatansever milyarder” birkaç yıldır Servet Vergisi getirilmesini savunuyor.

Bu yıl Davos’ta Dünya Ekonomik Forumu’nda 17 ülkenin zenginlerinin oluşturduğu aralarında Disney şirketinin varisi Abigail Disney, Rockefeller hanedanının varislerinden Valerie Rockefeller gibi isimlerin bulunduğu 250’den fazla milyarder ve milyoner kendilerinden servet vergisi alınması için dünya liderlerine açık mektup yazdı.

Türkiye’nin milyarderlerinden ise ses yok.

Jale Özgentürk’ün yazısı