Jale Özgentürk: AB üyeliği gidişatında kritik kırılma

Türkiye, Avrupa Birliği Komisyonu’nun ‘Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Direktörlüğü’ (NEAR) bölümünde Ortadoğu ve Kuzey Afrika birimine kaydırıldı. Birimin adı daha önce Ortadoğu ve Kuzey Afrika idi ve yeni adı ‘Güney Komşuları ve Türkiye’ olarak değiştirildi. Yani Türkiye de bu ülkelerin yanına alındı.

“Bu değişikliğe neden gerek duyuldu” sorusuna Avrupa Birliği “Bu bir iç iş” yanıtını veriyor. Bu ‘lig değişikliğinin’ Türkiye gündeminde ise önemli bir yansıması olmadı. Devlet katında ise hiç olmadı desem yeri… Oysa bu adım, Türkiye’nin artık sadece kağıt üzerinde kalan Avrupa Birliği üyeliğinin olumsuz gidişatında bir başka kritik kırılmaya işaret ediyor. Bürokratik ve sembolik gibi görünse de anlamı büyük olabilir…

Jale Özgentürk’ün yazısı