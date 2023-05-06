İzzettin Önder: Rejim bir an önce değiştirilmeli

Türkiye’nin giderek savrulduğu AKP politikalarından kurtulması keskinleşen mücbir sebep haline gelmiştir. Mesele salt bir demokrasi konusu da olmanın çok ötesinde, emperyalistlerin Türkiye üzerinde at koşturmalarına da bir son verme meselesidir.

Türkiye’yi emperyalistin emeliyle dönüştürmeye çalışan bir kadro bu sebeple önce haddini aşarak hükümet görevinden yukarılara, devlet olma hırsına soyun(durul)du. Bunun sebebi de emperyalistin Türkiye üzerindeki emellerinin ancak devlet katından inerek gerçekleştirebilecek olması idi. Bu sürecin devam ediyor olabilmesi için de devlet katını işgal edenlerin konumlarının korunması, yani sürekli iktidarda kalmalarının sağlanması emperyalistin birinci görevi oldu.

İzzettin Önder’in yazısı