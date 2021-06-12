İzzettin Önder: Çürümeyi ancak çürüme bilinci ortadan kaldıracaktır

TÜİK ne derse desin, güneş balçıkla sıvanmaz, yüksek tondan süslü sözlerle söylenen siyasi ve yandaş yalanları da gerçeği perdeleyemez.
Balçıkla sıvanamayan yalanların tek doğrulayıcısı siyasetin emrine girmeyen ve emir-komuta yönetimine karşı çıkan ekonomi dünyasıdır.
Minnet duyduğumuz ekonomi dünyası, yükselen fiyatlar, yükselen kur, yükselen döviz ve yükselen işsizlikle siyasi kadronun tozpembe gösterme çabalarını boşa çıkarmaktadır.
Yaşanan çürüme söylenenler için olduğu kadar, bizzat siyasi kadronun iktidardaki yaşam süresi için de geçerlidir.
Doğanın diyalektiği çok nettir; çürümeyi ancak çürüme bilinci ortadan kaldıracaktır.