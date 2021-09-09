İznik’in Müşküle iğne oyası ve üzümüne coğrafi işaret

Bursa’nın İznik ilçesine özgü ekonomik ve kültürel değerlerden Müşküle üzümü ve Müşküle iğne oyasının coğrafi işaret tescil sürecinin tamamlandı.

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AA’nın belediyenin açıklamasından aktardğına göre ilçeye özgü ürünlerin geleceğe taşınması amacıyla yapılan başvuru, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) onaylandı. Tescil belgeleri Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Usta, İznik’in kültürel ve tarımsal değerlerine sahip çıkmak için çalıştıklarını, coğrafi işaret aldıkları ürünlerin tüketiciler tarafından daha fazla talep edilerek üreticilere pazarlama konusunda büyük avantajlar sağlandığını aktardı.

Usta şu ifadeleri kullandı: “Tescil belgelerini aldığımız İznik Müşküle üzümü ve Müşküle iğne oyaları artık koruma altına alınmış durumda. Bu ürünlerin tanıtımı, üretimi ve pazarlaması konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte farklı çalışmalarla İznik’in birçok değerini İznik Belediyesi adına tescil ettireceğiz. İznik çinisinin de tescil belgesi ile tescilli ürün sayımız üçe çıkmış durumda. İznik’in değerlerine sahip çıkmak en büyük görevimiz. İznik ilçemiz için hayırlı olsun.”