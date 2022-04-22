Diken

Yaramazlara biraz batar!

İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 5 milyon 882 bin lira ceza


İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen tanker gemiye, 5 milyon 882 bin 542 lira para cezası uygulandı.

Fotoğraflar: AA

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, deniz uçağıyla denetim yaptı.


Denetimler esnasında, bir geminin İzmit Körfezi’ne petrol türevi ürünler döktüğü ve denizi kirlettiği tespit edildi.

Fotoğraf: AA (temsili)

‘Chem Premier’ isimli Liberya bandıralı tanker gemiye, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle para cezası kesildi.

Belediye ekipleri, kirliliğin denizde yayılmasını önlemek için gemi çevresine bariyerler çekerek önlem aldı.

SON HABERLER