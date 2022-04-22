İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 5 milyon 882 bin lira ceza

İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen tanker gemiye, 5 milyon 882 bin 542 lira para cezası uygulandı.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, deniz uçağıyla denetim yaptı.
Denetimler esnasında, bir geminin İzmit Körfezi’ne petrol türevi ürünler döktüğü ve denizi kirlettiği tespit edildi.
‘Chem Premier’ isimli Liberya bandıralı tanker gemiye, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle para cezası kesildi.
Belediye ekipleri, kirliliğin denizde yayılmasını önlemek için gemi çevresine bariyerler çekerek önlem aldı.