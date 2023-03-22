İzmir’den dünyaya: İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin sonuç bildirgesi duyuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Yeniliğe Davet’ sloganıyla tüm Türkiye’yi geleceği inşa etmeye çağıran İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgenin Türkiye’nin yeni yüzyılını şekillendirecek iktisat politikalarının temelini atması amaçlanıyor.

Fotoğraf: İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Mart’ta başlayan kongre bir hafta boyunca aralarında dünyaca ünlü bilim insanı, tarihçi, siyasetçi, sosyolog ve aktivistin bulunduğu 70’e yakın ismi ağırladı.

Dün sona eren kongrenin sonuç bildirgesi açıklandı. Sekiz aylık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından tüm çalışmaların çıktılarının toplandığı sonuç bildirgesi, delegelerin oylarına sunuldu. Sonuç bildirgesinde yer alan 211 maddenin 27’si şerhle, kalanı ise oy birliğiyle karar altına alındı.

Bildirgenin Türkiye’nin yeni yüzyılını şekillendirecek iktisat politikalarının temelini atması amaçlanıyor. Sivil, şeffaf ve tümüyle katılımcı bir girişim olan kongre, İzmir’den tüm Türkiye ve dünyaya yapılan bir davet olma özelliği taşıyor.

Ortak aklın kıymeti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer herkese teşekkür ederek, geleceğe bırakılacak en önemli miraslardan birinin bu kararlarla oluşan kongre olduğunu söyledi. Soyer, şöyle devam etti:

“İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi her şeyi bir tarafa bırakın, bize şunu gösterdi; eğer bir ortak akıl inşa etmek için yola çıkarsanız, o uzun ve çetrefilli bir yoldur. Ama eğer aldığınız kararları ortak akılla inşa ettiyseniz içeriği de o kadar güçlü oluyor, siz de o güçlü içeriği ortaya koymuş oldunuz. Ortak aklın, mutabakatın kıymetini ortaya çıkarmış oldunuz. Sadece sizler için değil bizden sonra bu topraklarda yaşayacak insanlar için de ‘İzmir, Türkiye bunu başardı’ dedirteceksiniz.”

200’ün üzerinde karar alındı

Ortak aklın öneminden yola çıkarak her grup tarafından ayrı ayrı değerlendirilen sonuç bildirgesi, onlarca ilke ve yüzlerce karardan oluşuyor.

Bildirgenin giriş kısmı 4 bölüm ve 92 karardan oluşuyor. İşçi deklarasyonunda 16 ilke ve 51 karar, çiftçi deklarasyonunda 18 ilke ve 62 karar, sanayici, sanayici-tüccar-esnaf bildirgesinde ise 27 ilke ve 98 karar bulunuyor. 3 deklarasyondan oluşan sonuç bildirgesinde toplam 61 ilke ve 211 madde karar altına alındı. 27 maddede farklı paydaş gruplarının şerhi bulunuyor. 27 madde haricindeki maddeler ise oy birliğiyle karar altına alındı.

Tamamı delegeler tarafından oylanan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin sonuç bildirgesine buradan ulaşabilirsiniz.