İzmir İktisat Kongresi yarın başlıyor: Yeniliğe Davet

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelediği 2. İzmir İktisat Kongresi yarın başlıyor. Bir hafta sürecek etkinliklere; müzisyen Bob Geldof’tan fizikçi Michio Kaku’ya dünyaca ünlü isimlerle birlikte Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da katılıyor.

İzmir, yüzyıl sonra yeniden İktisat kongresi yapıyor: Fotoğraflar: Murat Bilgiç

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Mart tarihlerinde ‘Yeniliğe Davet’ sloganıyla düzenlenen ‘İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde aralarında dünyaca ünlü bilim insanı, tarihçi, siyasetçi, sosyolog ve aktivistin bulunduğu 70’e yakın isim sunum yapacak.

Yedi gün sürecek kongrenin açılış gününde sanatçı ve aktivist Sir Bob Geldof, ‘Fark Yaratmak’ konulu bir konuşma yapacak.

Teorik fizikçi Kaku ’50 Yıl Sonraki Türkiye’yi anlatacak

Tamamına kongrenin web sitesinden ulaşılabilen programda, dünyaca ünlü teorik fizikçi Michio Kaku da var. Kaku 16 Mart’ta ’50 Yıl Sonra Türkiye’ başlıklı bir konuşma yapacak.

17 Mart’ta ise ünlü siyaset bilimci Prof. Dr. Francis Fukuyama ‘Küresel Siyaset, Demokrasi ve Türkiye’ başlıklı konuşmasıyla çevrim içi olarak kongreye katılacak.

Deprem nedeniyle ertelenmişti

İlk planlamalara göre ‘Yeni Yüzyılın İktisat Kongresi’ 15-21 Şubat arasında yapılacaktı. Bu tarih, bundan yüz yıl önce kuruluş çalışmalarına başlanan Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik sorunlarının tartışıldığı ve ekonomik bağımsızlığa giden yolların konuşulduğu İzmir İktisat Kongresi‘nin (17 Şubat – 4 Mart 1923) tarihleri dikkate alınarak seçilmişti. Ancak 6 Şubat deprem felaketi sebebiyle ertelendi.

Yüzyıl sonraki toplantıda deprem de konuşulacak. 18 Mart’ta Japonya’daki Tōhoku depreminin ardından afetlere tümüyle dayanıklı bir şekilde tasarlanan Sukagawa Toplum Merkezi’nin mimarı Hiroyuki Unemori ‘Deprem ve Türkiye: Afetlerden Kurtulmak Mümkün mü?’ başlıklı bir sunum yapacak.

Açılış konseri Karsu’dan

Bazı konuşmaların çevrimiçi de yayımlanacağı kongre İzmir’in Youtube kanalı İzmirTube‘dan izlenebilir. Katılım için ‘İktisat Kongresi’ uygulamasını indirerek ilgili güne kayıt yaptırmak gerekiyor. Etkinlik alanına uygulama üzerinden alınan karekodlar ile giriş yapabilecek.

Yine uygulama aracılığıyla kongre çerçevesinde yapılacak tüm etkinliklerle ilgili bilgilere ulaşılabilir. Açılış gecesini Karsu’yla yapacak etkinlikte, kullanıcılar ayrıca, tüm geliri deprem bölgesine aktarılacak Melike Şahin, Evgeny Grinko ve Kardeş Türküler konserleri için de bilet alabilir.

Millet İttifakı da kongrede

Kongre kapsamında 18 Mart’ta Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılarının katılacağı panelde Millet İttifakı Ortak Politikalar Metni ele alınacak. 19 Mart’ta ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı’nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanları İzmir’de yurttaşlarla buluşacak.

